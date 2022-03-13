Є питання щодо роботи оповіщення про повітряну тривогу, - Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у нього є питання щодо роботи системи оповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 канал.

Попереднього разу під час авіанальоту окупантів в Івано-Франківську система оповіщення чомусь не спрацювала.

"Цього разу теж були проблеми. Майже 2,5 години була тривога, потім дали відбій і буквально за 10 хвилин почали падати ракети. Тому є питання щодо оповіщення", – сказав Марцінків.

Раніше мер міста попереджав, що є ймовірність нового удару по льотовищу.

Зазначимо, що вранці 13 березня російські окупанти завдали удару по аеропорту в Івано-Франківську. Попередній удар по цьому аеропорту стався 11 березня.

Нагадаємо, що ворог 13 березня також завдав удару по Львівській області. Російські війська обстріляли Яворівський полігон.