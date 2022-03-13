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Унаслідок обстрілу Попасної та Лисичанська пошкоджено газопроводи

У Сєвєродонецьку загорілись чотири будинки. 

Унаслідок обстрілу Попасної та Лисичанська пошкоджено газопроводи

Унаслідок нічного обстрілу росіянами Лисичанська та Попасної пошкоджено газопроводи. Руйнувань зазнали і цивільні будинки, повідомив у Telegram голова Луганської ВЦА (ОДА) Сергій Гайдай.

Кількість жертв уточнюють. 

"У Сєвєродонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають з вечора, уночі росіяни відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська. Вже тиждень російська армія цинічно розстрілює мирне населення наших міст, відкриваючи вогонь по домівках. Вони навмисно цілять у тих, від кого не буде спротиву – жінок та дітей, старих. От який військовий зі здоровим глуздом стрілятиме по будинку для літніх людей? Із танка! А росіяни це зробили, цілеспрямовано. У Кремінній. Чим їм заважали беззахисні люди поважного віку? Росіяни знищують всіх, не зволікаючи", – написав Гайдай.

Він додав, що в Сєвєродонецьку загорілись чотири будинки, у Попасній пожежа в пʼяти, один будинок зруйновано.

В ефірі телеканалів Гайдай додав, що вся підконтрольна Україні територія Луганщини зазнає обстрілів з усього можливого озброєння.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Попасній фосфорними бомбами – забороненими міжнародним законодавством боєприпасами, що викликають більші ураження та каліцтва, ніж інші. 

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