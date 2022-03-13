12 березня під час бойових дій на території міста Святогірськ зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської лаври в Донецькій області.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"Як зазначили у Святогірській лаврі, 12 березня під час обстрілів у місті внаслідок розриву вибухового пристрою неподалік території обителі від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та численні біженці", — йдеться в повідомленні.

Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.

У Святогірський лаврі діє монастир УПЦ МП.

Фото: news.church.ua

Фото: news.church.ua

Монастир розташований на високому крейдяному правому березі Сіверського Дінця (так звані Святі гори). Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. У лаврі зберігаються мощі преподобного Іоанна, затворника Святогірського. Перші згадки про монастир датуються 16 століттям. У деяких літописах йдеться про те, що християнські поселення на цих територіях з'явились ще у 12 столітті.