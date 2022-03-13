Генштаб розцінює ймовірність участі білоруської армії у війні проти України як високу

Імовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України розцінюється Генштабом ЗСУ як висока.

Про це повідомляють в операційній інформації станом на 00:00 13 березня.

"Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Республіки Білорусь", — йдеться в повідомленні. Крім того, Білорусь посилила охорону кордонів з Україною і створює ремонтні бази для російської військової техніки на своїй території.

Генштаб пише, що російська армія працює над відновленням своєї боєздатності і перегрупуванням військ, "а також здійснює підготовку до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках".

"Протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір. На жодному з напрямків не досягнув мети операції. Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва Російської Федерації в питаннях стратегічних завдань і кінцевої мети так званої “спеціальної воєнної операції”, — продовжують у Генштабі ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що російські війська зазнають значних втрат, вони сповільнили темпи наступу, а на переважній більшості напрямків зупинені. "Продовжують знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури. З метою компенсації втрат окупанти організували підготовку додаткових сил і засобів для ведення бойових дій на території України".

"На Сіверському напрямку противник зосереджував зусилля на вдосконаленні оперативної побудови військ і системи логістичного забезпечення угруповання.

На Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі н.п. Ізюм, у подальшому намагається просунутися у напрямку н.п. Слов’янськ. Після отриманих у районі міста Харкова втрат вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії для відновлення боєздатності. Водночас посилив угруповання на зазначеному напрямку за рахунок введення в операцію підрозділів зі складу Північного флоту.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник проводить штурмові дії та вогневі нальоти. Не полишає спроб штурму міста Маріуполя. Російські окупанти намагаються підготувати резерви та перейти в наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку — захопив східні околиці та намагається просунутись далі.

Водночас противник не відмовляється від спроб проведення наступу на Кривий Ріг. Успіху не досяг. Здійснює пошук слабких місць в обороні українських захисників. З метою нарощування зусиль вводить в операцію резерви зі складу Повітряно-десантних військ. На окремих напрямках намагається утримати раніше зайняті рубежі".