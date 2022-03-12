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Окупантам у Харкові дозволили вбивати цивільних

Російські окупанти в телефонних розмовах хваляться вже скоєними вбивствами мирних людей.

Окупантам у Харкові дозволили вбивати цивільних
Фото: соцмережі

СБУ перехопила розмови окупантів, у Харкові їм дали команду стріляти в цивільних людей.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти - не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вежі сидів, трьох за парканом убив, які просто ліхтариком у нашу сторону світили", – говорить на перехопленій СБУ розмові один окупант.

Російська армія кидає все більше сил на оточення міста, але це не дає бажаних результатів, а втрати окупантів незрівнянні. 

Так, із 2 тис. бойовиків «ЛНР», які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб. Це змушує окупантів скаженіти, додали в СБУ.

Раніше Служба безпеки України показала відео з затриманим бойовиком російської приватної військової компанії «Вагнер».

Також окупанти з Росії отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через логістичні проблеми агресора. Таким рішенням армія РФ фактично легалізує мародерство.

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