Україна сама знайшла протиракетну оборону і готова віддати за неї останні гроші, але Захід усе ще не ухвалює рішення

Влада держави самостійно знайшла пілотів для літаків, фахівців для яких не мала, і самостійно знайшла літаки, для яких пілоти були.

Україна доклала великих зусиль, щоб убезпечити небо від російських ракет і авіації. Представники влади не просто просили західні країни допомогти, а знайшли необхідні засоби протиракетної оборони.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу закордонним журналістам.

"Є протиракетна оборона, яку можна поставити Україні. Україна знайшла в усіх країнах світу, де це розташоване – до складів. Ми не просто питали про допомогу, ми питали тих, хто це має. Ми розуміли, що для людей складно просто надати. Ми говорили, що ми готові це купити, взяти кредити, витягти останні гроші з нашого бюджету. Ми проводили багато зустрічей. Готові займатись транспортуванням, готові привезти, знайшли, як обʼїхати. Робили все, щоб відповісти на питання, як закрити небо", – зазначив він.

Крім того, Україна самостійно знайшла пілотів для літаків, фахівців для яких не мала, і самостійно знайшла літаки, для яких пілоти були. Воювати на боці України в небі готові іноземці, але люди, від яких залежить рішення, не готові його ухвалювати.

Україна просить західних партнерів закрити повітряний простір або ж надати нам літаки та засоби протиповітряної оборони, щоб убезпечити мирне населення від ударів російських ракет та авіації. Зокрема, Україна хоче отримати літаки радянського виробництва, які використовують Збройні сили Польщі.

8 березня уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні.

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. "Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу", – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За даними WSJ, рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.