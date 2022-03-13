Від початку війни з Росією загинули 33 українські залізничники

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 33 співробітники "Укрзаліниці".

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Залізничники, які з перших днів війни перебувають у самому вирі подій і вже евакуювали понад 2 мільйони українців - переважно дітей та жінок, - теж зазнають втрат у цій війні. З початку збройної агресії Росії ми втратили назавжди 33 колег - з них сьогодні одну - безпосередньо в рейсі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на одному з вокзалів країни український композитор Євген Хмара влаштував імпровізований концерт пам'яті загиблих залізничників.

"Сьогоднішній спонтанний концерт на вокзалі - це про пам'ять, про повагу, про гідність і про силу", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 березня біля Слов’янська під обстріл росіян потрапив евакуаційний поїзд. В результаті загинула провідниця, ще одну – поранено. На Лиман поїзд їхав порожнім. У ньому були лише провідники, поїзний електромеханік і начальник поїзда.