Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку війни з Росією загинули 33 українські залізничники

"УЗ" евакуювала понад 2 мільйони громадян.

Від початку війни з Росією загинули 33 українські залізничники
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 33 співробітники "Укрзаліниці".

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Залізничники, які з перших днів війни перебувають у самому вирі подій і вже евакуювали понад 2 мільйони українців - переважно дітей та жінок, - теж зазнають втрат у цій війні. З початку збройної агресії Росії ми втратили назавжди 33 колег - з них сьогодні одну - безпосередньо в рейсі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на одному з вокзалів країни український композитор Євген Хмара влаштував імпровізований концерт пам'яті загиблих залізничників.

"Сьогоднішній спонтанний концерт на вокзалі - це про пам'ять, про повагу, про гідність і про силу", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 березня біля Слов’янська під обстріл росіян потрапив евакуаційний поїзд. В результаті загинула провідниця, ще одну – поранено. На Лиман поїзд їхав порожнім. У ньому були лише провідники, поїзний електромеханік і начальник поїзда.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також