Фото: Міноборони України

Під Черніговом українські військові розбили танковий підрозділ ворога, що мав висунутись у напрямку Києва. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Зазначається, що ворог був повністю знищений.

Фото: Міноборони України

"Цього разу не пощастило танковому підрозділу, який мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись у напрямку столиці України. Але наші військові - це міць, героїзм і професіоналізм. Після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити столицю нашої Батьківщини", - зазначається в повідомленні.

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Нагадаємо, вчора на Чернігівщині знищили військовий підрозділ, на озброєнні якого була зброя, з якої ворог завдавав ракетних ударів по Чернігову.