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Ворог занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України, – МВС

Українська сторона робить усе можливе, для прикриття аеродромів і військово-повітряної інфраструктури. 

Ворог занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України, – МВС
Фото: ДСНС у Вінницькій області

Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України, тому намагається знищити авіаційну військову інфраструктуру.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив у ефірі телеканалів, зазначили на сторінці МВС в Facebook.

"Наразі ворогом вживаються заходи для руйнації військової інфраструктури, яка здатна забезпечити функціонування й бойове застосування нашої авіації. Українська сторона робить усе можливе, для прикриття аеродромів і військово-повітряної інфраструктури", – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що в Мелітополі окупаційні військові намагаються встановлювати додаткові репресивні механізми та придушувати український спротив.

"Попри це, ми не бачимо спроб колаборації співробітників Нацполіції та Національної гвардії з окупаційними адміністраціями. Це не може не тішити", – підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала третього удару по аеропорту Івано-Франківська. Вчора – знищила аеродром у Василькові. До того били по вінницькому та луцькому аеропортах. 

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