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Ситуація критична, мережі майже неможливо відновити, - керівник Луганської ОВА про електро-, водо- та газопостачання

Ремонти при цьому проводять цілодобово.

Ситуація критична, мережі майже неможливо відновити, - керівник Луганської ОВА про електро-, водо- та газопостачання
Сергей Гайдай
Фото: loga.gov.ua

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай підкреслив, що обстріли населених пунктів області не вщухають. Унаслідок цього практично неможливо відновити електромережі, а також водо- та газопостачання.

Про це Гайдай заявив в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

Гайдай зазначив, що в області критично погана ситуація з мережами забезпечення світла, води та газу. Ремонтні служби не встигають лагодити системи, адже щоразу їх нищить ворог.

"Ситуація критична, а самі мережі майже неможливо відновити. Критично погана ситуація по електромережі, газо- та водопостачанню. Під час постійних обстрілів пошкодження відбуваються всюди. Постійно вся мережа розбита. Вона розбита вже критично", – наголосив він.

Також глава Луганської ОВА зазначив, що працівники з усіх сил намагаються полагодити мережу. Ремонти проводять цілодобово. Але, на жаль, кожен ворожий обстріл нищить усе нову й нову ділянку мереж.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу росіянами Лисичанська та Попасної пошкоджено газопроводи. Руйнувань зазнали і цивільні будинки.

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