Уповноважена з прав людини оприлюднила гуманітарні коридори на 13 березня

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова опублікувала список гуманітарних коридорів, якими 13 березня відбуватиметься евакуація мирних мешканців.

1. З міста Запоріжжя до міста Маріуполь Донецької області (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Колона з гуманітарним вантажем і порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів пройде далі маршрутом з міста Бердянськ.

2. З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Колона з гуманітарним вантажем і порожніми автобусами для евакуації людей після ночівлі на маршруті в селищі Лугове пройде далі маршрутом до міста Пологи.

3. Із селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області до міста Києва (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Київ.

4. З селища Андріївка Київської області до міста Житомира (Андріївка – Липівка – Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочерів – Радомишль – Макарів – Андріївка.

5. З міста Макарів Київської області до міста Житомира (Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочерів – Радомишль – Макарів

6. З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир). Автобуси, спрямовані для евакуації, продовжать прямувати з Пісківки до Бородянки.

7. Зі села Світильня Київської області в напрямку міста Бровари (Світильня, Плоське, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

8. Із села Перемога Київської області в напрямку міста Київ (Перемога, Лук'янівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.

9. Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари (Велика Димерка, Сільська рада, вул. Бобрицька 1, рух по вул. Броварській, поворот на Польову, вихід на село Зоря, Гоголів, Красилівка, Бровари «Залізничний вокзал»). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

10. З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман.

11. З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ (через Бахмут).

12. З міста Попасна Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов'янськ).

13. Із селища Гірське Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ).

14. З міста Щастя Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Щастя - Новоайдар - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ).

Міністр реінтеграції ТОТ Ірина Верещук на брифінгу закликала всіх пересуватися відкритими гуманітарними коридорами і шукати інформацію щодо точок збору. Рух поза визначеними маршрутами є небезпечним.

Росіяни захопили працівника ДСНС Олексія Данченка, який супроводжував евакуаційну колону, і тримають його на склозаводі в Гостомелі. Міністр закликала його відпустити.