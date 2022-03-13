Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 13 березня орієнтовно складають понад 12 000 осіб, 74 літаки та 86 гелікоптерів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З 24 лютого по 13 березня окупанти втратили:

особового складу - понад 12 000 осіб,

танків ‒ 374 од,

бойових броньованих машин ‒ 1226 од,

артилерійських систем – 140 од,

РСЗВ - 62 од,

засоби ППО - 34 од,

літаків – 74 од,

гелікоптерів – 86 од,

автомобільної техніки - 600 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: ОК "Північ" Фото: Ліга Фото: скрін відео Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада захоплений компекс РЕБ окупантів Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Також стало відомо, що Росія залучає до війни в Україні найманців з Абхазії та Південної Осетії, а також в'язнів з РФ.

Нагадаємо, що СБУ перехопила розмови окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти в цивільних людей.