Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 13 березня орієнтовно складають понад 12 000 осіб, 74 літаки та 86 гелікоптерів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З 24 лютого по 13 березня окупанти втратили:
- особового складу - понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 374 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1226 од,
- артилерійських систем – 140 од,
- РСЗВ - 62 од,
- засоби ППО - 34 од,
- літаків – 74 од,
- гелікоптерів – 86 од,
- автомобільної техніки - 600 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Також стало відомо, що Росія залучає до війни в Україні найманців з Абхазії та Південної Осетії, а також в'язнів з РФ.
Нагадаємо, що СБУ перехопила розмови окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти в цивільних людей.