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Окупанти втратили понад 12 тис. осіб та 74 літаки, - Генштаб

Також знищено 374 танки окупантів.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 13 березня орієнтовно складають понад 12 000 осіб, 74 літаки та 86 гелікоптерів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З 24 лютого по 13 березня окупанти втратили:

  • особового складу - понад 12 000 осіб, 
  • танків ‒ 374 од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 1226 од, 
  • артилерійських систем – 140 од, 
  • РСЗВ - 62 од, 
  • засоби ППО - 34 од,
  • літаків – 74 од, 
  • гелікоптерів – 86 од, 
  • автомобільної техніки - 600 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: ОК "Північ"
Фото: Ліга
Фото: скрін відео
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
захоплений компекс РЕБ окупантів
Фото: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада
захоплений компекс РЕБ окупантів
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Також стало відомо, що Росія залучає до війни в Україні найманців з Абхазії та Південної Осетії, а також в'язнів з РФ.

Нагадаємо, що СБУ перехопила розмови окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти в цивільних людей.

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