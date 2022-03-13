Подоляк про "референдуми" на Херсонщині: колаборанти отримають кримінальне переслідування

В Офісі президента наголосили, що всі спроби повалення влади є нікчемними.

Будь-які ініціативи щодо проведення "референдумів" і засідань фіктивних сесій місцевих рад в окупованих містах на півдні України є нікчемними. Про це в Twitter наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-які ініціативи щодо проведення «референдумів», фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України – Херсоні, Каховці, Генічеську – абсолютно нікчемні", – зазначив він.

Any initiatives in the occupied cities in the south of 🇺🇦, in Kherson, Kakhovka, Henichesk, aimed at holding "referendums", fictitious sessions of local councils, distributing passports, are absolutely useless. Russian troops will leave 🇺🇦, collaborators will be prosecuted. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Подоляк додав, що російські війська покинуть територію України, а колаборанти отримають кримінальне переслідування.

Нагадаємо, вчора депутат Херсонської обласної ради повідомив про підготовку окупантами "референдуму" щодо створення ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з пропозицією співпрацювати.

Вчора ввечері відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що "Херсонщина – це Україна". Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.