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Подоляк про "референдуми" на Херсонщині: колаборанти отримають кримінальне переслідування

В Офісі президента наголосили, що всі спроби повалення влади є нікчемними. 

Подоляк про "референдуми" на Херсонщині: колаборанти отримають кримінальне переслідування
Фото: Twitter

Будь-які ініціативи щодо проведення "референдумів" і засідань фіктивних сесій місцевих рад в окупованих містах на півдні України є нікчемними. Про це в Twitter наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-які ініціативи щодо проведення «референдумів», фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України – Херсоні, Каховці, Генічеську – абсолютно нікчемні", – зазначив він.

Подоляк додав, що російські війська покинуть територію України, а колаборанти отримають кримінальне переслідування.

Нагадаємо, вчора депутат Херсонської обласної ради повідомив про підготовку окупантами "референдуму" щодо створення ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з пропозицією співпрацювати. 

Вчора ввечері відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що "Херсонщина – це Україна". Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

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