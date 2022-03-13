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Борис Джонсон на початку тижня зустрінеться з лідерами Північної Європи та Балтії для формування заходів протидії Росії

Також обговорять допомогу Україні.

Борис Джонсон на початку тижня зустрінеться з лідерами Північної Європи та Балтії для формування заходів протидії Росії
Фото: Твіттер Бориса Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок-вівторок планує зустрітись з представниками Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції, що входять до складу Об'єднаних експедиційних сил - північноєвропейської коаліції з безпеки (JEF), для обговорення протидії загрозам і нових шляхів тиску на Росію, повідомив офіс прем'єра.

"Вони обговорять безпосередню кризу в Україні, а також довгострокову енергетичну безпеку і те, як вони можуть допомогти Україні відновитись після війни", - йдеться в пресрелізі офісу.

"Європейську безпеку похитнули дії Росії в Україні, і разом з нашими партнерами ми вживемо заходів для забезпечення того, щоб ми стали сильнішими і згуртованішими, ніж раніше", - також зазначено в тексті.

Як наголошено в повідомленні, очікують, що лідери погодяться на проведення додаткових військових навчань JEF "на морі, на суші та в повітрі на Крайній Півночі, у Північній Атлантиці та Балтійському морі".

Об'єднані експедиційні сили - створена у 2014 з ініціативи Великої Британії коаліція, до якої увійшли Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що його держава буде використовувати всі можливі методи, щоб зупинити російську агресію проти України.

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