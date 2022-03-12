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177 нобелівських лауреатів виступили на підтримку України, – Борис Ложкін

Колективне звернення вчених вийшло на сторінках світових медіа.

177 нобелівських лауреатів виступили на підтримку України, – Борис Ложкін

Найбільші світові видання опублікували лист 177 нобелівських лауреатів на підтримку України, з категоричним засудженням злочинної агресії Росії та вимогою зупинити війну проти України. Про це повідомив віцепрезидент Всесвітнього єврейського конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

За його інформацією, колективне звернення вчених вийшло на сторінках The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, The Guardian, Globe and Mail, Suddeutzche Zeitung, Haaretz та інших видань.

«Велике спасибі чудовому вченому, поету і гуманісту професору Роальду Хоффману, нобелівському лауреату з хімії, який зумів залучити до листа на підтримку України понад половину всіх нобеліатів, які живуть у світі», – йдеться на сторінці Ложкіна в мережі Facebook.

Професор Корнелльського університету (США) Роальд Хоффман у роки Голокосту разом з мамою та її братами ховався під дахом будинку українського вчителя Миколи Дюка в селі Унів на Львівщині. Через сидіння майже два роки у схованці і поневіряння після війни Роальд пішов до школи з великим запізненням, але швидко рвонув уперед: у 25 років – докторат у Гарварді, у 44 роки – Нобелівська премія. Професор Хоффман досі підтримує контакт із дітьми та з онуками своїх рятівників і відгукнувся на події, які відбуваються зараз в Україні через військову агресію Росії.

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