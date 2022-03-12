Росія пригрозила знищенням каналів постачання військової допомоги Україні

НАТО раніше попереджав, що Альянс реагуватиме на такі напади.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва може знищувати західні постачання військової техніки в Україну. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на виступ чиновника на державному телебаченні.

За словами Рябкова, Росія «попередила США, що перекачування зброї з низки країн, які вони організовують, є не просто небезпечним кроком, а дією, яка робить ці конвої законними цілями».

Він також засудив санкції США проти Москви, запроваджені через неспровоковане вторгнення РФ в Україну, як «безпрецедентну спробу завдати серйозного удару по різних секторах російської економіки».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв, що напад російських військ на канали постачання, якими Україні передають допомогу країни-члени НАТО, вважатиметься нападом на Альянс.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН. Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це спричинить застосування статті 5 (відповідно до якої напад на когось з країн-членів НАТО вважається нападом на весь Альянс. - Ред.)", - заявив Столтенберг.

Також нагадаємо, щонайменше 13 країн НАТО надають Україні військову допомогу, таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанковим обладнанням.