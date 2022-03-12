Російські військові пошкодили за ніч у Миколаєві 160 будинків, 11 шкіл і лікарню, - мер

Під час нічних обстрілів у Миколаєві було пошкоджено більш ніж 160 будинків, 11 закладів освіти та лікарню №3. Про це в телеграмі розповів мер міста Олександр Сєнкевич.

За словами мера, поранено 8 мирних жителів.

"Оглядаємо наслідки російських обстрілів. Наразі маємо понад 180 адрес, де працюють піротехніки. Друзі, у жодному разі не підходьте близько до снарядів, які не розірвались, не піднімайте їх! За останню ніч було пошкоджено більше 160 будинків, лікарня № 3 та одинадцять закладів освіти. Ми усе обов’язково відремонтуємо і відновимо. Вилікуємо поранених. І переможемо цих клятих орків", - зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляв про хаотичні обстріли Миколаєва протягом ночі.