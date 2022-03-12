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Міноборони РФ опублікувало відео нібито "захоплення" аеродрому в Гостомелі

Аеродром росіяни атакували ще в лютому.

Міноборони РФ опублікувало відео нібито "захоплення" аеродрому в Гостомелі
Фото: скрін відео

Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало відео нібито "захоплення" аеродрому в Гостомелі Київської області. Як відомо, росіяни атакували його в перші дні вторгнення, ще в лютому.

Відео опубліковано на сторінці Міноборони РФ у фейсбуці.

На ньому показано начебто висадку тактичного десанту підрозділів Повітряно-десантних військ РФ.

"Передові підрозділи Повітряно-десантних військ здійснили висадку десанту з вертольотів посадковим способом, організували кругову оборону навколо аеродрому і забезпечили прийом основних сил десанту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Гостомель – одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії.

Російський десант висадився в Гостомелі ще 24 лютого, але був заблокований. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ЗСУ були змушені завдати артилерійського удару по аеродрому. Після цього в місті точилися бої, під час яких було знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульяновськ).

Голова Гостомельської громади Юрій Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим. Його застрелили разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею. Після розстрілу росіяни замінували тіло Прилипка.

Також у боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінеєв.

На момент вторгнення росіян в аеропорту Гостомеля перебував літак Ан-225 "Мрія". Окупанти знищили його.

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