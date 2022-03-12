Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів

Росіяни втратили ще один винищувач.

Українські сили протиповітряної оборони ліквідували російський літак Су-34.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Першої окремої танкової Сіверської бригади.

"Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте у своїх захисників! Разом - до перемоги!" – зазначили там.

Зазначимо, що Су-34 — радянський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год. на висоті до 14,6 км.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 12 березня складають понад 12 000 осіб і 362 танки.

Як заявив можновладний чиновник Пентагону, українці дуже креативно підійшли до того, як вони захищаються і як використовують власну авіацію.

Також на Сумщині бійці сил територіальної оборони зуміли знищити три танки та самохідну артилерійську установку окупантів.