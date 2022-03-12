Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон

Українці знову дуже креативно підійшли до того, як вони захищаються і як використовують авіацію, яку мають у своєму розпорядженні.

Про це CNN заявив можновладний чиновник Пентагону, повідомляє Мілітарний.

За словами чиновника, українські Повітряні сили здійснюють від 5 до 10 вильотів на день. Натомість росіяни – до 200. «Чесно кажучи, їм (українцям. – LB.ua) не потрібно робити більше, ніж те, що вони роблять. Вони дуже ефективно працювали з наявними у них інструментами, дуже творчо. І це серйозно впливає на російську авіацію», – сказав співрозмовник CNN.

У Пентагоні також відзначили, що українці дуже ефективно використовують безпілотні літальні апарати. Адже вони дешевші і можуть літати непоміченими для російських РЛС.

Також у Пентагоні відзначили, що українські зенітні підрозділи дуже мобільні та уважні до кожної цілі. Нагадаємо, Україна просить у західних союзників надати літаки та засоби протиповітряної оборони оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 8 березня уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні.

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. «Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу», – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За інформацією The Wall Street Journal, рішення про відмову в передачі польських винищувачів МіГ-29 Україні ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не провокувати Володимира Путіна.