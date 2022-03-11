Закиди росії про нібито розробку Україною забороненої біологічної зброї – брехливі й нічим не підтверджені. Таку заяву сьогодні під часзасідання Ради Безпеки ООН зробила постійна представниця Великої Британії при Організації Барбара Вудворд.

"Росія внесла до Ради Безпеки кілька неймовірних, абсолютно необґрунтованих та безвідповідальних теорій змови. Скажу дипломатично: це повний нонсенс. Не існує навіть крихти достовірних доказів того, що Україна має програму біологічної зброї", – сказала Вудворд.

Вудворд зауважила, що Україна – держава-учасниця Конвенції про заборону біологічної та токсичної зброї й належно виконує свої зобов’язання.

"Дослідницькі об’єкти – установи, створені для протидії загрозам громадському здоров’ю. Доповідачі ООН сьогодні підтвердили це. Заяви росії про нібито розробку біозброї – це ще одна брехня у російській дезінформаційній кампанії", – наголосила дипломат.

Вона додала, що Рада Безпеки ООН "засідає не для того, аби слугувати аудиторією для російської внутрішньої пропаганди". "Ми не маємо дозволяти Росії зловживати її місцем постійного члена Радбезу ООН для поширення дезінформації та брехні й викривлення призначення Ради Безпеки", – підсумувала Вудворд.

Постпред США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що Сполучені Штати серйозно занепокоєні можливістю застосування російськими силами хімічної/бактеріологічної зброї в Україні для проведення операції "під чужим прапором" або підтримки тактичних бойових операцій на українській території.

Нагадаємо, сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН було скликане за ініціативою росії для розгляду питань "військово-біологічної діяльності США на території України". Напередодні глава МЗС росії Сергій Лавров заявив, що Україна за підтримки США "етнічно орієнтовану біологічну зброю".