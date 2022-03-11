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Кулеба застеріг МАГАТЕ від визнання контролю російських окупантів над українськими АЕС

Україна закликає агентство встановити спостереження або надіслати експертів.

Кулеба застеріг МАГАТЕ від визнання контролю російських окупантів над українськими АЕС

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що держава не збирається миритися зі спробами росіян встановити контроль над Запорізькою АЕС та загалом ядерними об’єктами країни. Відповідну заяву міністр зробив в ефірі спільного телемарафону українських телеканалів.

Кулеба повідомив, що напередодні, під час візиту до Анталії, він провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ (Рафаелем Гроссі, - ред.).

"Я йому сказав дуже просту річ, що з погляду технологічної, технічної безпеки ми повністю відкриті до взаємодії з МАГАТЕ. Присилайте хоч 100 своїх експертів хоч на кожен ядерний об’єкт в Україні. Встановлюйте камери, системи спостереження. Ми абсолютно не проти. Але не повинно бути жодної легітимізації російської присутності на ядерних об’єктах України", ­- сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що  російські окупанти з перших днів захоплення Чорнобильської, а потім і Запорізької АЕС, намагаються виступати як повноправні представники цих об'єктів і висувають умови, щоб "у той чи інший спосіб легітимізувати свою присутність на ядерних об’єктах України".

"Наприклад, виходять і кажуть: "А проведімо тристоронні консультації – МАГАТЕ, український регулятор ядерної енергії і російський". Я директорові МАГАТЕ сказав: "А з якого дива, перепрошую за свою дипломатичність, російський атомний регулятор братиме участь у консультаціях щодо української ядерної електростанції? Якщо ви принципові люди, якщо ви стоїте на захисті певних прав, то ви повинні сказати росіянам: "Киш. Вийшли за межі ядерних об’єктів, демілітаризували ядерні об’єкти і передали їх під контроль українських спеціалістів", - сказав Кулеба.

Гроссі, за словами українського дипломата, висловив розуміння й схвалення такого підходу.

"Поки не прийшли росіяни, не було жодних проблем з ядерною енергетикою. України була завжди зразковим учасником усіх міжнародних режимів забезпечення ядерної безпеки. Тепер прийшли росіяни, створили проблему і намагаються вирішити її таким чином, щоб закріпитися на нашому ядерному об’єкті. МАГАТЕ мене запевнило, що вони такий підхід не підтримуватимуть. Але я хочу побачити, як це працює на практиці", - сказав міністр.

"Я теж думаю, що, можливо, і не давали такого наказу, але російський танкіст, який заїхав на Запорізьку АЕС з переляку міг пульнути куди завгодно. Тому питання не втому, що треба боятися наказу. Питання в тому, що в принципі ядерні об’єкти мають бути демілітаризовані російською стороною і Росія має відмовитися від будь-яких спроб встановити над ними контроль", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у ніч на 3 березня російські терористи обстріляли ЗАЕС в Енергодарі та захопили територію станції. Сьогодні стало відомо, що цю територію окупанти використовують для закріплення своїх позицій. Крім того, росіяни замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу станції.

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