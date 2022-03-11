Зеленський провів переговори з Байденом

Президенти обговорили злочини РФ проти мирного населення та посилення санкційного тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джозефом Байденом. Про це голова Української держави написав у twitter.

За словами Зеленського, президенти обговорили злочини РФ проти мирного населення та посилення санкційного тиску на Росію.

Провів предметну розмову з @POTUS. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022

"Провів предметну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Поінформував про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.