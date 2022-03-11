В Естонії випустять марку “Слава Україні”

Її можна буде відправляти по всьому світу.

Естонський національний поштовий оператор Omniva планує випустити марку “Слава Україні”.

Про це пресслужба Укрпошти повідомила у соцмережі Facebook.

Її можна буде відправляти по всьому світу.

Окрім того, естонський Червоний Хрест зібрав 13 вантажівок гуманітарної допомоги для українців.

“Найближчими днями Omniva доставить вантаж в Україну. А тепер скажіть, що з нами не весь світ?! Разом до перемоги”, – зазначили в Укрпошті.⠀

Фото: Укрпошта

Нагадаємо, Естонська національна опера наклала культурні санкції на організації, які підтримує Росія.