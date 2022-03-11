США та ЄС позбавлять Росію статусу "країни найбільшого сприяння"

Це ще більше посилить економічний тиск.

США спільно з Групою семи та ЄС збираються позбавити Росію торгового статусу "найбільшого сприяння". Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Цей захід розглядається як чергова санкція за повномасштабну війну, яку РФ розвʼязала проти України.

Позбавлення Росії цих привілеїв дає дозвіл США і їхнім союзникам застосувати мита щодо широкого спектра російських товарів. Це ще більше посилить економічний тиск.

Статус "найбільшого сприяння" (most-favoured-nation) означає, що країна має певні торговельні переваги у країнах, які їй цей статус надали. Це можуть бути низькі митні ставки та високі імпортні квоти.