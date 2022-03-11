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З притулку з-під Києва евакуювали сімох ведмедів

Тимчасово вони перебувають у реабілітаційному центрі "Домажир".

З притулку з-під Києва евакуювали сімох ведмедів
Фото: Four Paws

Фонд Save Wild, який розбудовує мережу притулків для диких тварин і якому належить ведмежий притулок "Біла Скеля", евакуював з-під Києва сімох підопічних. Про це LB.ua повідомили у Фонді.

Тепер ведмеді, колись врятовані з неволі, тимчасово перебувають у реабілітаційному центрі для бурих ведмедів "Домажир", що неподалік від Львова.

"Коли обстріли посилились, то ми почали шукати шляхи для вивезення тварин", - розповідає зоологиня Марина Шквиря, співвласниця притулку. Допомогли в цьому волонтери зі Львова. "Наразі ми допомагаємо Притулку для диких тварин Наталії Попової разом з іншими організаціями створити коридор для евакуації з небезпечних місць диких тварин з притулків, приватних звіринців", - каже вона.

До Познанського зоопарку, приміром, вже відправили левів, тигрів, каракалів, мавпу та гієнову собаку з притулку для диких тварин. Далі тварин доправлять у притулки Бельгії та Іспанії. "Для тварин найгірше - це вимкнення опалення, брак води та кормів, руйнація вольєрів. Критичних точок зараз дуже багато", - каже Марина Шквиря.

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