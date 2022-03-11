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Поліція Харкова затримала коригувальника, який за 40 тис. грн координував обстріл міста крилатими ракетами

Чоловіка завербували по телефону.

Поліція Харкова затримала коригувальника, який за 40 тис. грн координував обстріл міста крилатими ракетами

Поліція Харкова затримала коригувальника, який працював на Росію. Про це повідомляє Національна поліція.

Чоловік за 40 тисяч гривень коригував удари крилатими ракетами по місту. На відео він розповідає, як був завербований.

"Подзвонили, сказали, що вони з Російської Федерації. Запитали, чи хочу я їм допомогти", - розповідає коригувальник.

Нагадаємо, днями на блокпосту в районі селища Селекційне прикордонний наряд відділу “Дергачі” Харківського загону затримав коригувальника вогню противника, українця, який їхав автомобілем Lexus.

Під час огляду багажного відділення автівки прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тис. грн, військовий квиток, паспорт і мобільний телефон, у якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами на ім’я “Гармата” та “Куратор”.

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