Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Києвом стоять кадировці, які не дають відступати російським військам, – Веніславський

Вони мають стріляти по своїх же військових, які уникають боїв із ЗСУ. 

Під Києвом стоять кадировці, які не дають відступати російським військам, – Веніславський
Федір Веніславський
Фото: 112

У Київській області стоять "загороджувальні загони" чеченців, які заважають російським військовим здатися і відступити.

Про це член комітету парламенту з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський повідомив в ефірі телемарафону, пише "Суспільне".

"Є інформація, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони". Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни", – сказав Веніславський.

За його даними, такі загони стоять на Київському напрямку – Ірпінь, Гостомель, Буча, Київське море. Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових сутичок з українськими Збройними силами.

"Це дозволяє бути оптимістично налаштованими, тому що ворог потужний, але не непереможний. Наші Збройні сили це чудово демонструють. Найближчим часом ми продемонструємо зовсім іншу війну, від якої загарбники будуть жахатися", – сказав член профільного комітету.

Інформацію про те, що росіяни хочуть здатися, але бояться розстрілу, вчора озвучував і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він сказав, що для таких окупантів будуть зелені коридори, щоб вони склали зброю, здалися в полон і не були вбиті своїми ж військовими. 

Фото: Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Про кадировців під Києвом заявляли і в розвідці Міноборони. З трьох чеченських командирів у живих лишилося двоє. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також