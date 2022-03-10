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Голова Миколаївської ОДА анонсував "зелений коридор" для окупантів, які хочуть скласти зброю

Але тільки для тих, хто не стріляв у мирне населення. 

Голова Миколаївської ОДА анонсував "зелений коридор" для окупантів, які хочуть скласти зброю
Фото: Україна: оперативно

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім анонсував "інструкцію" з виживання для окупантів, які хочуть здатися. Однак це не стосується артилеристів, ракетників і тих, хто стріляв у мирне населення. 

"Вам або бігти, або в землю", – заявив Кім у відеозверненні.

Він повідомив, що російські військові стоять на кордоні Миколаївської та Херсонської областей і розмовляють з нашими військовими.

"Вони нападати не хочуть, кажуть, що їх обманули, казали про навчання – кожен майже. Але і повернутися не можуть, бо з того боку Херсона будуть їх розстрілювати при відступі", – заявив Кім.

Він додав, що буде погоджувати для росіян, які не стріляли в мирних, "зелений коридор". 

"Ті, хто бажає жити, будуть організовувати гарячу лінію – це я узгоджую. Завтра виставлю телефон для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення", – заявив Кім. 

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки заявили, що фіксують багато випадків, коли у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути. З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом. 

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