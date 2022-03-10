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СБУ викрила диверсантів і ворожих агентів, один з яких зливав РФ інформацію про українських військових у Харкові

Їх затримали на Закарпатті, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині та в Києві.

СБУ викрила диверсантів і ворожих агентів, один з яких зливав РФ інформацію про українських військових у Харкові
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила за добу ворожих агентів і диверсантів у чотирьох областях та в Києві.

Як повідомила пресслужба СБУ в телеграмі, у Закарпатській області викрили мешканця так званої “ДНР”, який шпигував на користь окупанта та публічно заявляв про підтримку агресії РФ.

Із початком вторгнення він записав відео для одного з російських телеканалів. Після цього почав зливати ворогу інформацію про розташування українських військових у Харкові. Саме по них згодом було здійснено артобстріл.

Російський інформатор заліг в Ужгороді і чекав подальших вказівок від ворога, проте був схоплений СБУ.

У Харківській області затримали ще одного ворожого агента, громадянина РФ.

Кілька років тому зловмисник у себе на батьківщині, у Петропавловську-Камчатському, вчинив розтрату бюджетних коштів на будівництві доріг. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він погодився на співпрацю з ФСБ РФ.

На момент початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну агент гостював у матері в Києві.

ФСБ одразу вийшла з ним на зв'язок і дала вказівку збирати дані про координати блокпостів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння.

У Донецькій області силовики затримали 23-річного місцевого мешканця. Він збирав і передавав агресору важливу інформацію про сили та засоби ЗСУ та переміщення військової техніки.

Оперативники СБУ з’ясували, що розвіддані зловмисник передавав родичу – колишньому бойовику так званої “ДНР”, який у 2016 році виїхав до РФ.

Через месенджери він відправляв фото з дислокацією, стоянками та пересуваннями техніки ЗСУ та мітки на картах з точною локацією. Отримані розвіддані використовувалися окупаційними військами РФ під час планування наступальних і терористичних операцій.

У Києві підозру в державній зраді отримав киянин, завербований співробітником так званої “МДБ ЛНР”.

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник передавав куратору дані про колишніх і нинішніх співробітників СБУ та намагався вербувати українців в інтересах РФ.

У Дніпропетровській області викрито мешканця Дніпра, який допомагав окупантам. Він знайшов “роботодавців” в одному з телеграм-каналів. На їхнє замовлення фотографував блокпости в області та наносив їх на гугл-карти. 

Відправивши замовникам скриншот із виконаним завданням, розраховував отримати 75 доларів США.

Спецпризначенці СБУ затримали шпигуна під час спроби зняти частину грошей з банківської карти в банкоматі.

Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту.

Нагадаємо, покарання для зловмисників, які вчинили державну зраду чи диверсію в умовах воєнного стану, посилили до 15 років в’язниці або довічного позбавлення волі. 

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