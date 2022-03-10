Немає дефіциту зброї для територіальної оборони, є проблема з логістикою, – Маляр

Усі запити від місцевих бригад територіальної оборони щодо потреб у зброї вже давно сформовано і передано.

В України немає проблеми нестачі зброї для Сил територіальної оборони, є проблема логістичного забезпечення.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Укрінформ.

За її словами, до Міноборони надходять звернення, що в тому чи іншому місці наразі немає зброї, але «це тільки питання логістики, а не нестачі зброї».

«На початок війни до кінця не був сформований штат воєнного часу, який, за планом, мав формуватися ближче з травня і літа. І не в усіх місцях дислокацій були створені місця для зберігання зброї, – зазначила Маляр. – Тому треба звертатися до командування Сил територіальної оборони і про це повідомляти. Усі запити від місцевих бригад територіальної оборони щодо потреб у зброї вже давно сформовано і передано. І логістично їх забезпечено».

Нагадаємо, до лав Територіальної оборони вступили понад 100 тисяч українців.

Підрозділи ТрО успішно протидіють ворогу практично в усіх регіонах України.