Атака ворога на всіх напрямках зупинена, є ризик проникнення ДРГ у Київ, - Генштаб

Станом на 12:00 на всіх напрямках атаки ворога силами оборони України противника зупинено. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ. Наразі російська армія намагається втримати зайняті рубежі та позиції.

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали значних втрат, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокувати Київ із заходу та південного заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

Силами оборони України відбито спробу противника форсувати річку Ірпінь у районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.

На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населених пунктах Лупареве, Правдине, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Берислав, Таврійськ.

На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336 окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.

У Генштабі зазначають, що аби ввести в оману підрозділи сил оборони України, ворог почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. "Проте для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними!" - повідомили в ЗСУ.