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На Луганщині внаслідок обстрілів окупантів за добу загинули 6 мирних мешканців, – МВС

Також пошкоджено понад 100 приватних і багатоповерхових будинків, автозаправну станцію та залізничний вокзал.

9 березня російські війська здійснили 26 обстрілів житлових будинків та об’єктів інфраструктури на Луганщині – у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Рубіжне та Кремінна.

Про це йдеться у телеграм-каналі МВС.

Унаслідок обстрілів загинули четверо мешканців міста Рубіжне, по одному загиблому - у містах Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Також у містах та селищах області пошкоджено понад 100 приватних і багатоповерхових будинків, автозаправну станцію та залізничний вокзал.

“Поліцейські документують наслідки обстрілів, патрулюють міста Луганщини і допомагають його мешканцям”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вкрай складну ситуацію в області. Бої, за його словами, не припиняються ні на хвилину. Знеструмлено (повністю і частково) 38 населених пунктів. Без світла залишилися більш як 115 тисяч абонентів. Немає газу, води і опалення. 

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