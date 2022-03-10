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Голова Луганської ОВА повідомив про складну ситуацію в регіоні: комунікацій немає, бої не припиняються

Більш як 115 тисяч людей сидять без світла. Немає газу, води і опалення.

Голова Луганської ОВА повідомив про складну ситуацію в регіоні: комунікацій немає, бої не припиняються
Сергей Гайдай
Фото: loga.gov.ua

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вкрай складну ситуацію в області. Бої, за його словами, не припиняються ні на хвилину, але віра людей в ЗСУ нескінченна. 

Голова ОВА повідомив, що в області знеструмлено (повністю і частково) 38 населених пунктів. Без світла залишилися більш як 115 тисяч абонентів. Немає газу, води і опалення. 

“Бої не закінчуються ні на хвилину. Багато жертв. Відсутні комунікації. Знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково, загалом це 115 461 споживач. Немає газу, води, опалення. Є сили і віра в Перемогу!

Кожного дня Луганщина виходить на мітинги проти російської окупації. Ніхто не хоче бути ні в нафантазованій «ЛНР», ні в Росії, під керівництвом божевільного!” - написав Гайдай у телеграмі. 

Нагадаємо, за даними Міноборони, на Донецькому напрямку триває наступальна операція ворога.

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