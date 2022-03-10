Росія не відмовляється від планів оточити Київ, продовжуючи наступальну операцію, - Міноборони

Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність і вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань і військових частин з інших стратегічних напрямків. Про це йдеться в оперативному зведенні Міноборони станом на 24:00 9 березня.

У Міністерстві оборони України зазначили, що окупанту надає підтримку Республіка Білорусь. Зокрема, у забезпеченні постачання паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Російська Федерація не відмовляється від планів оточити Київ, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках.

Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку. У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.