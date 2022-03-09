Військові попросили пробачення в українського народу та відзначили "дуже хороше ставлення" до них.

Троє полонених військових російської армії, яка атакує Україну, дали брифінг в Одесі. Відео з брифінгу оприлюднила Одеська обласна військова адміністрація.

Полонені росіяни Іван Темний, Роман Радіонов та Іван Головцов розповіли, як та навіщо вони потрапили в нашу країну та просили вибачення перед українцями. Вони стверджують, що до останнього не знали, куди їх відправляють.

Розвідник-гранатометник Іван Темний з Москви каже, що потрапив в Україну з Криму 24 лютого.

"Нам ніхто не казав, що ми маємо здійснювати якісь військові завдання на території України. Нас поставили в колону та за годину до відбуття, коли вже нічого не можна було змінити, нам повідомили, що ми вирушаємо до Нової Каховки", - розповів військовий.

За його словами, в колоні були люди, які хотіли відмовитися йти в Україну. Він також зазначив, що жодних чітких наказів російське керівництво спершу не віддавало, а коли вони опинилися біля Миколаєва, де їх розбили, "будь-які накази в принципі зникли".

"Нас просто кинули. Разом з великою кількістю техніки", - сказав полонений окупант.

Рядовий Роман Радіонов зі Свердловської області зазнаив, що завдання вбивати мирне населення їм спершу не ставили, а лише - брати в полон. Однак, він визнав, що російські окупанти вбивали цивільних та нищили інфраструктуру.

"Завдання вбивати мирне населення перед нами спершу не ставили, лише військових – якщо вони здаються, брати в полон. Так само ми не мали руйнувати цивільну інфраструктуру. Але як виявилось, вже в бою, ми вбивали й цивільних, і знищували будинки. Нічого, що нам спочатку повідомили командири, не виконувалось", – розповів Радіонов.

За його словами, наказ вбивати мирне населення з’явився десь через три дні, коли вони вже знаходилися на Херсонщині.

Командир автомобільної служби 34-ї бригади гірничої бригади збройних сил РФ Іван Головцов з Архангельської області,розповів, що керівництво тримало в таємниці, куди військові колони РФ рухаються. Він також наголосив, що якби їм про це сказали - то половина б відмовилась йти на бойові дії в Україну.

"Не підтримую того, що наразі відбувається, бо вмирає велика кількість невинних мирних громадян, дітей, людей похилого віку" – додав російський військовий.

Всі троє окупантів попросили пробачення в українського народу та відзначили "дуже хороше ставлення" до них в Україні після того, як вони здалися ЗСУ.

Нагадаємо, декілька військовослужбовців РФ виявили бажання залишитися в Україні, побоюючись за своє життя після повернення з полону. Також, за даними СБУ, окупанти ховаються в українських лісах і селах та здаються навіть фермерам.

Раніше полонений російський військовий про масштаби дезертирства.