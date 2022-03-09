Amazon припиняє відправку товарів до Росії та Білорусі

Компанія нагадала, що здавна дотримується правила не мати справ з російським урядом.

Компанія Amazon припиняє відправляти товари до Росії і Білорусі та закриває російським користувачам доступ до своїх стримінгових сервісів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ми зупинили відвантаження роздрібних продуктів клієнтам з Росії та Білорусі і більше не прийматимемо нових клієнтів AWS (хмарні сервіси Amazon. – LB.ua) з Росії та Білорусі та сторонніх продавців Amazon», – повідомляє Amazon.

Amazon також зупинив доступ до Prime Video для клієнтів з Росії.

Компанія також зазначила, що Amazon та AWS не мають центрів обробки даних, інфраструктури чи офісів у Росії і вони давно дотримуються політики – не мати справ з російським урядом.

Нагадаємо, McDonald's закриває всі свої ресторани в Росії.

У свою чергу Росія погрожує «націоналізувати» майно компаній, які пішли з країни через її агресію в Україні.