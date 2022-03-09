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Львівська ОВА закликала підприємців розвивати бізнес і пообіцяла допомогу з релокалізацією виробництв

Львівщина повинна зараз стати економічною опорою для України, вважає керівник ОВА.

Львівська ОВА закликала підприємців розвивати бізнес і пообіцяла допомогу з релокалізацією виробництв

Львівська обласна військова адміністрація нагадала представникам бізнесу, що й під час війни працівники мають отримувати зарплату, і закликала якомога більше працювати заради економіки всієї країни. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Працюйте для максимального результату вашого бізнесу, для того, щоб ваші працівники отримували високі зарплати й могли достойно утримувати свої родини. Систематизуйте свою роботу, дослухайтеся до нових ідей, знайдіть іноземних партнерів», – закликав він підприємців.

На переконання Козицького, саме Львівщина повинна зараз стати економічною опорою для України.

Як зазначив очільник області, на Львівщині нині перебувають майже 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Усіх їх можна залучати до роботи на приватних підприємствах, адже серед переселенців є висококваліфіковані фахівці в різних галузях.

Зі свого боку Максим Козицький як керівник обласної військової адміністрації пообіцяв сприяння бізнесу та створення належних умов для праці та розвитку.

Він також нагадав, що Міністерство інфраструктури також допомагає у релокалізації виробництв зі східних областей на захід України.

«Зокрема, управлінці безкоштовно перевозять фабрики та заводи Укрзалізницею, обласні адміністрації сприяють у пошуку приміщень, земельних ділянок, аби максимально швидко запустити бізнес на новому місці. На Львівщині ви можете звертатися за е-адресою investregionlviv@gmail.com, або пишіть приватні повідомлення на сторінку Департаменту економічної політики Львівської ОДА (https://www.facebook.com/deploda) та у ватсап за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138», – поінформував Козицький.

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