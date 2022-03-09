ЄБРР виділив 2 млрд євро допомоги Україні та країнам, які приймають біженців

Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою України, щойно дозволять умови.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив виділення двох мільярдів євро для допомоги громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від війни проти України.

Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою України, щойно дозволять умови. Йдеться про відновлення засобів існування та бізнесу, критичної інфраструктури, надання послуг.

Як повідомляють на сайті ЄБРР, цей пакет у середу, 9 березня, схвалила рада директорів банку, він є першим раундом підтримки.

Фінансування буде надано в найкоротші терміни для підтримки українських компаній, наприклад у вигляді відстрочених кредитів, підтримання ліквідності та торгового фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб вони продовжували працювати, пояснив банк.

Повідомляють, що програма стійкості в Україні буде зосереджена на чотирьох основних елементах:

відстрочення платежів, списання боргів і реструктуризація;

торгове фінансування, зокрема імпорту палива;

надзвичайне фінансування ліквідності, за погодженням із партнерами;

екстрена підтримка реформ.

Крім того, програма допоможе країнам, яких безпосередньо торкнувся приплив українських біженців.

У сусідніх з Україною країнах програму буде зосереджено на:

енергетичній безпеці, зокрема, за рахунок екстрених закупівель електроенергії для компенсації втрати імпорту з Росії та Білорусі;

муніципальних послугах і засобах для існування для переміщених осіб;

наданні ліквідності для малих і середніх підприємств.

У ЄБРР наголошують, що рамкову основу можна було б також розширити, щоб охопити інші країни, які особливо занепокоєні енергетичною безпекою. Банк очікує, що криза матиме серйозні наслідки для багатьох країн, де він працює, наголошено в повідомленні.

Раніше ЄБРР заявляв про непохитну підтримку України та її народу та засудив агресію з боку Російської Федерації та Білорусі.