У Росії заборонили громадянам купувати валюту

Обмеження діятиме до 9 вересня 2022 року.

Центробанк Росії запровадив нові обмеження на обмін й обіг іноземних валют.

Про це повідомляє пресслужба Центробанку РФ.

Зокрема, банки не будуть у цей період продавати готівкову валюту громадянам. Натомість обмінювати готівкову валюту на рублі дозволено.

Також громадяни РФ зможуть зняти з депозитних рахунків лише долари і лише обсягом до 10 тисяч. Решту коштів можна буде отримати у рублях за курсом на день видачі.

При цьому, незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар – тобто з депозиту в євро кошти клієнти зняти не зможуть.

Такий порядок буде чинним із середи, 9 березня, і до 9 вересня 2022 року.

Нагадаємо, 7 березня Євросоюз і США припинили постачати готівкові євро і долари в Росію.

Раніше США та ЄС наклали санкції на низку російських банків, а також на Центробанк РФ, заморозивши його валютні активи.

Про припинення своєї діяльності в Росії оголосили міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard.