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У Росії заборонили громадянам купувати валюту

Обмеження діятиме до 9 вересня 2022 року.

У Росії заборонили громадянам купувати валюту
Фото: dtkt.ua

Центробанк Росії запровадив нові обмеження на обмін й обіг іноземних валют. 

Про це повідомляє пресслужба Центробанку РФ.

Зокрема, банки не будуть у цей період продавати готівкову валюту громадянам. Натомість обмінювати готівкову валюту на рублі дозволено. 

Також громадяни РФ зможуть зняти з депозитних рахунків лише долари і лише обсягом до 10 тисяч. Решту коштів можна буде отримати у рублях за курсом на день видачі. 

При цьому, незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар – тобто з депозиту в євро кошти клієнти зняти не зможуть.

Такий порядок буде чинним із середи, 9 березня, і до 9 вересня 2022 року.

Нагадаємо, 7 березня Євросоюз і США припинили постачати готівкові євро і долари в Росію

Раніше США та ЄС наклали санкції на низку російських банків, а також на Центробанк РФ, заморозивши його валютні активи. 

Про припинення своєї діяльності в Росії оголосили міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard.

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