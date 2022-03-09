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Президент Путін не божевільний, – директор ЦРУ

Путін збентежений мужністю українців, реакцією Заходу і боєздатністю власної армії, стверджує Вільям Бернз.

Президент Путін не божевільний, – директор ЦРУ
Фото: EPA/UPG

Президент Путін не божевільний, але його погляди стали більш непохитними. Через його все більшу ізоляцію й відчуження від оточення з ним стало надзвичайно важко мати справи.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернз на слуханнях у комітеті розвідки Палати представників Конгресу США, повідомляє The New York Times.

Вчинки і дії Путіна мають розвіяти будь-який сумнів щодо його намірів захопити Україну. Проте події останнього тижня стали на заваді його планів, переконаний очільник ЦРУ.

«Насамперед самі українці, їхня мужність, їхня мудрість і сила їхнього лідерства здивували та збентежили його, – зазначив Вільям Бернз. – Він був стурбований реакцією Заходу та рішучістю союзників, особливо деякими рішеннями, які ухвалив німецький уряд. Він також збентежений боєздатністю власної армії».

На думку директора ЦРУ, оскільки в Росії домінують контрольовані державою ЗМІ, росіянам потрібен час, щоб «усвідомити наслідки» дій Путіна. Проте з часом масові похорони російських солдатів, загиблих в Україні, матимуть вплив.

У свою чергу голова Агентства національної безпеки генерал Пол Накасоне заявив у Конгресі, що Сполучені Штати уважно відстежували кібератаки Росії на Україну і що посилена оборона України допомогла стримати масштабніші кібератаки Росії.

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