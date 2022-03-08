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У Росії бюджетників та школярів змушують писати листи окупантам, які воюють в Україні

Вони мають писати військовим "теплі слова підтримки" та "побажання від простих росіян".

У Росії бюджетників та школярів змушують писати листи окупантам, які воюють в Україні
Фото: белогорск.рф

Російська провладна партія "Єдина Росія" оголосила на всій території країни акцію "Zащитникам отечества", в рамках якої росіяни писатимуть листи російським окупантам, які обстрілюють мирні міста та села України.

Анонси цієї акції можна знайти і в російських ЗМІ.

Зазначається, що кожен має написати листа військовим, які знаходяться в Україні, а партія забезпечить їхню доставку. 

"Формати прийому листів: лист на папері, дитячі малюнки, плакати, листи у форматі СМС, а також листи в електронному форматі", - йдеться в повідомленні.

До "акції" залучатимуть: студентів та викладаців вишів, пенсіонерів, співробітників бюджетних та небюджетних організацій, партийний актив "Єдиної Росії", школярів.

 

Також провладна партія "накидала" тези, за якими мають бути написані листи:

  • Російські солдати та офіцери сьогодні виконують обов'язок перед країною, демонструючи мужність та героїзм. Їм важлива наша підтримка, теплі слова та побажання від простих росіян.
  • Незважаючи на окремі «верещання» ліберальної опозиції та зірок шоу-бізнесу, переважна більшість жителів Росії розуміє та схвалює необхідність проведення спецоперації на території України та ліквідації нацистського київського режиму.
  • Російські збройні сили сьогодні знаходяться в епіцентрі не лише бойових дій, але також інформаційної війни, яка характеризується колосальною кількістю брехні та фейків, які транслюються Україною та її західними господарями. Наші солдати повинні знати, що російський народ не вірить фейкам та чуткам, що ми розуміємо важливість мети, яка досягається зараз завдяки нашій армії.
  • Хештеги до публікацій: #ZащитникамБатьківщини #ЛистСолдату, #Своіхнебросаем, #ZзначитьПеремога, #НашеДелоПравое.

Наразі до "акції" долучився російський військово-патріотичний рух "Юнармія", який займеться дитячо-юнацькою підготовкою.

Як пише російський сайт lotosgtrk.ru, сьогодні військові Астраханского бойової підготовки провели "урок мужності" для юнармійців на тему: "Ратна слава героїв російської землі!". Під час зустрічі діти написали листи російським солдатам, які зараз обстрілюють українські міста та вбивають мирних мешканців.

"Від усього населення та від усього юнармійського складу Астраханської області дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте!... Російський дух не зламає. Ми виграємо війну, яку не розпочинали... Поверніться звідти живими", - такіосновні тези описуютсья в листах. Під час зустрічі з дітьми російські військові також "навели їм приклади масового героїзму радянського народу". Так, дітям розповіли, зокрема, історію про червоноармійця Олександра Матросова.

Також на сайті опубліковано кілька скріншотів листів.

Фото: lotosgtrk.ru

Фото: lotosgtrk.ru

Нагадаємо, раніше російські окупанти відкрили в Севастополі військовий центр для школярів, де дітей вчать, як поводитися зі зброєю.

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