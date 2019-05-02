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В оккупированном Севастополе Росгвардия приняла "военный парад" в детском саду

"Открыл мероприятие строй "кавалерии", за ним прошагали "летчики", "моряки-черноморцы", "юнги" и "пехота".

В оккупированном Севастополе Росгвардия приняла "военный парад" в детском саду
Росгвардия приняла "военный парад" в детском саду Севастополя
Фото: ru.krymr.com

В детском саду №24 оккупированного Россией Севастополя сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" дошкольников.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Отмечается, что на мероприятие были приглашены родители его непосредственных участников, а принимал "парад" замначальника севастопольского управления вневедомственной охраны, майор полиции Сергей Овчаров.

"Открыл торжественное прохождение строй «кавалерии», за ним под аплодисменты гостей прошагали «летчики», «моряки-черноморцы», «юнги» и «пехота». После этого командиры представили свои подразделения речевками, стихами и песнями", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "наиболее отличившимся малышам" росгвардейцы вручили почетные грамоты.

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

Ранее в Севастополе на базе городского Дома офицеров создали "Дом Юнармии", где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием. В Минобороны РФ утверждали, что к движению "Юнармия" приобщили более 500 севастопольских школьников.

Напомним, украинские правозащитники не в первый раз обращают внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.

В прошлом году в Джанкое во время празднования дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, в ходе которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками.

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