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В Каменце-Подольском загорелся локомотив поезда "Черновцы - Киев"

Машинист отцепил 16 вагонов с пассажирами и сообщил о пожаре.

В Каменце-Подольском загорелся локомотив поезда "Черновцы - Киев"
В Каменце-Подольском загорелся локомотив поезда
Фото: km.dsns.gov.ua

Возле города Каменец-Подольский спасатели ликвидировали возгорание локомотива поезда.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"2 мая в 00:10 поступило сообщение о пожаре локомотива поезда сообщением Черновцы - Киев на отрезке пути 232 км, вблизи г.  Каменец-Подольский. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место пожара установлено -  горит моторный отсек локомотива на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист отцепил 16 вагонов с пассажирами и сообщил о пожаре.

Пожар был локализован в 00:30 и ликвидирован в 00:33.

Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

Фото: km.dsns.gov.ua

Напомним, в начале апреля в Николаевской области горел дизель-поезд. Локомотив вез вагоны по маршруту "Николаев - Долинская".

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