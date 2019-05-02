Машинист отцепил 16 вагонов с пассажирами и сообщил о пожаре.

Возле города Каменец-Подольский спасатели ликвидировали возгорание локомотива поезда.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"2 мая в 00:10 поступило сообщение о пожаре локомотива поезда сообщением Черновцы - Киев на отрезке пути 232 км, вблизи г. Каменец-Подольский. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место пожара установлено - горит моторный отсек локомотива на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист отцепил 16 вагонов с пассажирами и сообщил о пожаре.

Пожар был локализован в 00:30 и ликвидирован в 00:33.

Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

Фото: km.dsns.gov.ua

Напомним, в начале апреля в Николаевской области горел дизель-поезд. Локомотив вез вагоны по маршруту "Николаев - Долинская".