Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция Одессы 2 мая перейдет на усиленный режим несения службы

Правоохранители мобилизированы в годовщину трагедии на Куликовом поле.

Полиция Одессы 2 мая перейдет на усиленный режим несения службы
Архивное фото
Фото: @Gandrushka

Правоохранители Одессы в четверг, 2 мая, переходят на усиленный режим несения службы. Вместе с полицейскими патрулировать улицы выйдут военнослужащие Национальной гвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, и правоохранители из других регионов Украины, сообщает пресс-служба полиции.

В местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации "Полиция диалога". Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, их основные задачи - это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий.

Для предупреждения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения. Вход в указанных мест будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта.

Полиция также напоминает о запрете изготовления, распространения, а также публичного использования символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и сторонниками единства Украины. В результате беспорядков сгорел лагерь сепаратистов на Куликовом поле, при штурме Дома профсоюзов начался пожар, в котором погибли 43 человека.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также