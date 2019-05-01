​Зеленский пообещал не подвести Украину
​Зеленский пообещал не подвести Украину
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе погиб украинский военный

Еще один военнослужащий получил ранения.

Во вторник, 30 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенного вооружения.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один наш защитник получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Погибший солдат - житель села Стоянов Радеховского района Львовской области Владимир Куцик, 1968 года рождения. Об этом говорится в фейсбуке 24 ОМБр имени Короля Данила.

Он находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта в районе Марьинки и был ранен снайпером из винтовки калибра 12,7 мм. Ранение оказалось смертельным.

Фото: facebook.com/24th.brigade

Боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Павлополь, Талаковка, Пески, Лебединское, Опытное, Широкино, Марьинка, Троицкое и Луганское.

По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двое оккупантов были убиты, еще трое - ранены.

С начала текущих суток боевики совершили два обстрела - в районе Лебединского и грантиного. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, представители России в трехсторонней контактной группе отказались объявлять режим тишины на время пасхальных и майских праздников.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также