На Донбассе погиб украинский военный

Еще один военнослужащий получил ранения.

Во вторник, 30 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенного вооружения.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один наш защитник получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Погибший солдат - житель села Стоянов Радеховского района Львовской области Владимир Куцик, 1968 года рождения. Об этом говорится в фейсбуке 24 ОМБр имени Короля Данила.

Он находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта в районе Марьинки и был ранен снайпером из винтовки калибра 12,7 мм. Ранение оказалось смертельным.

Фото: facebook.com/24th.brigade

Боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Павлополь, Талаковка, Пески, Лебединское, Опытное, Широкино, Марьинка, Троицкое и Луганское.

По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двое оккупантов были убиты, еще трое - ранены.

С начала текущих суток боевики совершили два обстрела - в районе Лебединского и грантиного. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, представители России в трехсторонней контактной группе отказались объявлять режим тишины на время пасхальных и майских праздников.