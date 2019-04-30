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Российские силовики провели обыски у двух крымскотатарских активистов

Одного из активистов увозили сдавать анализы на наркотики.

Российские силовики провели обыски у двух крымскотатарских активистов
Архивное фото
Фото: vesti.ru

Во вторник, 30 апреля, вооруженные российские силовики провели обыск у двух крымскотатарских активистов в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

"Сегодня был проведён ещё один обыск в доме сына Дилявер агъа Бекирова Руслана 1983 г. р. в Симферополе. По словам родных сотрудники МВД приехали в шесть утра, когда все спали. Зашли в гараж, где якобы обнаружили бумаги с сепаратистскими высказываниями. После чего вскрыли дверь в дом. В одной из комнат якобы была обнаружена бутылка с каким-то порошком.

После обыска Руслана увезли. Родные не знают куда именно", - написал он.

Позже Джелял отметил, что родственники Руслана Бекирова выяснили, что после обыска его увезли сдавать анализы, видимо на наркотики. После чего его доставили в киевский РОВД Симферополя и дали позвонить родным. По их словам у него возьмут пояснения и отпустят.

Кроме того, силовики провели обыск под видом "осмотра" в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова (с. Урожайное Симферопольского района).

"Ролан проживает в с. Урожайное Симферопольского района, ул. Юбилейная, 67. Женат. В доме находятся пожилая мать, супруга и двое малолетних детей. Самому младшему ребёнку 6 месяцев. В апреле 2018 года Ролан Османов вышел с одиночным пикетом в защиту Ханского дворца. На плакате Ролана Османова было написано - "Прекратите под видом реставрации уничтожать историю крымских татар!", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время обыска матерои Ролана стало плохо: "Из дома Ролана Османова вышла его супруга с младшим ребёнком на руках, чтобы встретить врача скорой помощи, вызванной для матери Ролана. Силовики пропустили врача и супругу Ролана во двор".

"Осмотр в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова завершён. Силовики покинули домовладение, предварительно сообщив, что, якобы, искали наркотики. Свобода передвижения Ролана после осмотра не ограничена", - говорится в сообщении активистов "Крымской солидарности".

Напомним, 27 марта российские силовики провели в оккупированном Крыму массовые обыски в домах активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Подконтрольный России суд Симферополя арестовал всех задержанных, после чего их вывезли в Россию.

После аннексии Крыма Россией на полуострове регулярно проходят обыски и допросы местного населения. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".

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