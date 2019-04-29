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​В Харькове водителю бросили в салон гранату

Мужчина госпитализирован в тяжелом неконтактном состоянии.

28 апреля в Харькове на Старо-Григорьевской улице был взорван автомобиль Toyota, внутри которого находился водитель. Пресс-служба полиции сообщила, что ему в окно забросили гранату.

Фото: hk.npu.gov.ua

"От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи", - говорится в сообщении полиции.

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Харькова.

Ему вменяют ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса, то есть покушение на убийство.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, 6 апреля в Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната РГД-5, в результате чего погиб водитель. Инцидент произошел у села Студеники Переяслав-Хмельницкого района.

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