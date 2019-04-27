Из харьковского аэропорта эвакуировали около 600 человек из-за "минирования" (обновлено)

За последнюю неделю правоохранители зафиксировали "шквал сообщений" с фейковыми угрозами.

Из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали аэропорт в Харькове

В полицию сообщили о закладке взрывчатки в Международном аэропорту "Харьков". Об этом информирует отдел коммуникации полиции области.

Сообщении поступило к правоохранителям 27 апреля в 9:00.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", – сказано в сообщении.

Граждан эвакуировали.

Обновление 14:25. Взрывоопасных предметов в аэропорту Харькова правоохранители не обнаружили. Об этом сообщили в Нацполиции города.

"В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления полиции осмотрели 20 тыс. кв. метров помещений и 5 тыс. прилегающей территории, эвакуировали 589 граждан", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Харькове "минировали" станцию метро. В полиции города сообщили, что за последние несколько дней к ним поступает от 7 до 14 сообщений о минировании разных объектов, ни одно из сообщений не подтвердилось.

Всего в Украине за последнюю неделю правоохранители зафиксировали около 100 сообщений о заминировании. "Взрывную активность" связывают с выборами.