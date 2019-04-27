Из шахты в ОРЛО подняли тела 13 погибших из-за взрыва горняков

В "ЛНР" сообщили, что спасатели подняли на поверхность тела 13 шахтеров, которые погибли при аварии на шахте "Схидкарбон". Об этом информирует РБК со ссылкой на СМИ боевиков.

"Судьба еще четырех шахтеров остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Взрыв на шахте Схидкарбон в населенном пункте Юрьевка на оккупированной территории Луганской области произошел 25 апреля. В результате под завалами оказались 17 шахтеров.

По информации представителя омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, взрыв произошел из-за превышения концентрации и скопления газа-метана в горной выработке, где проводились работы по добыче угля. Глубина разработки велась гораздо ниже 160 м, то есть допустимой границы метановой зоны.